Тъжна вест разтърси почитателите на българския попфолк. На 43-годишна възраст е починал изпълнителят Никола Праматаров, познат на публиката с артистичния псевдоним Никсъна. Той беше сред разпознаваемите лица на жанра в края на 90-те години и началото на новото хилядолетие.

Новината за кончината му беше съобщена от неговата майка – попфолк певицата Каролина, която публикува емоционално послание в социалните мрежи. В него тя споделя, че е загубила своя „обичан първороден син“ и благодари на всички, които в този тежък момент са изразили съпричастност и подкрепа към семейството. Тя допълва, че информация за поклонението ще бъде обявена допълнително.

Според първоначалните данни Никола Праматаров е бил намерен безжизнен в дома си. Няма официално потвърдена информация за причините, довели до смъртта му.

Редактор: Цветина Петкова