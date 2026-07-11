Снимка: Стопкадър, NOVA
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Те са обвинени за шпионаж в полза на Русия
Великобритания е освободила от затвора двама българи, обвинени за шпионаж в полза на Русия, и ги е депортирала, без да каже на жертвите им. Това твърди британският вестник „Телеграф“.
Иван Стоянов и Ваня Габерова са сред шестимата българи, осъдени на затвор миналата година за участието им в една от най-големите руски шпионски операции.
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Групата, ръководена от Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Европа. Сред набелязаните ѝ лица е и известният разследващ журналист Христо Грозев.
Самият той реагира в социалните мрежи, като написа, че току-що е разбрал за освобождаването им и допълни: „Жалко, че никой не си е направил труда да информира мишените.“Редактор: Ивета Костадинова
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