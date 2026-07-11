Вредни навици като продължителното използване на биберон, смученето на палец и дишането през устата могат да доведат до сериозни челюстни деформации при децата, предупреди ортодонтът д-р Ирен Хасара в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS. По думите ѝ ранната профилактика е от ключово значение, тъй като нелекуваните проблеми могат да наложат вадене на постоянни зъби или дори хирургична намеса.

„Вредните навици в малка възраст водят до образуване на истински задночелюстни деформации. Ако не бъдат своевременно отстранени, това ще доведе до скелетни малформации, които се лекуват много по-тежко и много по-дълго“, заяви тя.

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Според специалиста използването на биберон след втората година вече крие риск за правилното развитие на челюстите. „След третата година вече е катастрофа, а след втората година трябва много сериозно да се обърне внимание и по всякакъв начин да се прекрати използването му“, подчерта д-р Хасара. Тя допълни, че смученето на палец след 3-4-годишна възраст също може да доведе до промени във формата на зъбната дъга, кръстосана захапка и говорни нарушения. По думите ѝ първото посещение при ортодонт е препоръчително още на 4-годишна възраст, а на 7 години е задължително.

Д-р Хасара обърна внимание и на съвременните методи за ортодонтско лечение. По думите ѝ най-новата технология са т.нар. „memory shape“ алайнери, които възстановяват предварително зададената си форма и преместват зъбите по-прецизно.

Ортодонтското лечение е възможно и при хора над 50 години, стига състоянието на зъбите и костта да го позволява, посочи още д-р Хасара. Тя препоръча пациентите да не чакат появата на болка, а редовно да посещават стоматолог и ортодонт за профилактични прегледи.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова