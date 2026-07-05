Акушер-гинекологът д-р Яна Христова предупреди, че наднорменото тегло преди и по време на бременност крие сериозни рискове както за бъдещата майка, така и за детето. Темата беше акцент в предаването „Пулс“, където специалистът представи резултати от първото по рода си в България клинично изследване за протичането на бременността и раждането при жени с наднормено тегло и затлъстяване.

По думите на д-р Христова проучването се провежда от 2017 г. и обхваща голям брой пациентки, което позволява да бъдат направени надеждни изводи за българската популация. Данните показват, че изходното тегло на жената е един от най-важните фактори за риска от усложнения по време на бременността, раждането и следродилния период.

Прoучване: До 2035 година повече от половината население на планетата ще бъде с наднормено тегло

Специалистът подчерта, че в идеалния случай жените трябва да планират бременност с нормален индекс на телесна маса. Според нея при наличие на наднормено тегло или затлъстяване е препоръчително килограмите да бъдат редуцирани още преди зачеването чрез подходящ хранителен режим, физическа активност и при необходимост допълнителни медицински интервенции.

Д-р Христова обърна специално внимание на гестационния диабет – състояние, което се диагностицира за първи път по време на бременността. Тя обясни, че рискът е значително по-висок при жени с наднормено тегло, фамилна обремененост с диабет или предходно раждане на бебе с тегло над 4 килограма.

По думите ѝ прекомерното покачване на килограми по време на бременността не бива да се възприема като нещо положително. Напротив – то може да увеличи риска от затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания при детето в по-късен етап от живота.

„Майката чрез своето хранене и начин на живот по време на бременността до голяма степен влияе върху бъдещото здраве на своето дете“, подчерта д-р Христова. Тя призова бъдещите майки да поддържат стриктен контрол върху теглото си както преди зачеването, така и през цялата бременност.