Над 1 милиард души по света живеят със затлъстяване, а прогнозите сочат, че до 2035 година повече от половината население на планетата ще бъде с наднормено тегло, сочи проучване по случай Световния ден на борбата със затлъстяването.

„Затлъстяването е хронично заболяване с множество причини, но решение има, особено ако се обърнете навреме към специалист“, каза д-р Петър Иванов, специалист по физиология, в ефира на NOVA NEWS.

По думите на д-р Иванов, повече от половината възрастни българи имат наднормено тегло. При децата процентът е около 30, като страната е на пето място в Европа по детско затлъстяване. „Най-уязвими са децата в най-ранна възраст, но заболяването засяга всички възрастови групи. Основните фактори са генетични, социални, психологически, хормонални и вредни хранителни навици“, обясни експертът.

Д-р Иванов подчерта, че превенцията изисква комплексен подход - повече физическа активност, здравословно хранене и информираност на населението. „Затлъстяването води до над 200 здравословни проблема - сърдечно-съдови заболявания, онкологични заболявания, метаболитен синдром и диабет тип 2“, допълва той.

Сред световноизвестните примери за последствията от затлъстяването е легендата в бокса Майк Тайсън. „Имах сестра, която почина на 25 години от затлъстяване. Това е най-голямата битка в живота ми. Всеки път, когато видя някой с наднормено тегло, искам да му помогна“, споделя Тайсън, който днес участва в кампанията „Направете Америка отново здрава“.

Робърт Ф. Кенеди-младши, министър на здравеопазването на САЩ, коментира: „За първи път федералното правителство поставя истинската храна в центъра на американската диета. Десетилетия наред американците бяха заблуждавани за ползата от силно преработените храни, което доведе до огромни разходи за здравеопазването.“

