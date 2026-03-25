Дерогацията за АЕЦ „Козлодуй” се забави заради предходното правителство. Всички централи от съветски тип, които функционират в Източна Европа, понякога имат нужда от осъществяване на търговски отношение с Русия, защото за частите им няма аналози и те не се произвеждат никъде другаде, освен в Руската федерация. Такива централи трябва да искат изключение не само за резервни части, но и за ядрено гориво. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Припомняме, че Министерският съвет взе решение, насочено към гарантиране на надеждната работа на АЕЦ „Козлодуй“. Кабинетът одобрил дерогации за доставки по десет процедури, свързани с оригинални части от Руската федерация.

Той посочи още, че има части, които могат да бъдат заменени със западно производство и това се случва и сега. Куюмджиев беше категоричен, че няма как страната ни да възобнови ядрената си програма.

Експертът коментира и кризата в Близкия изток и последствията за световната икономика и енергетика. Според него е трудно да се каже каква ще бъде цената на петрола след седмица. Той посочи, че мерките, които се предприемат, не работят. Куюмджев беше категоричен, че липсата на газ ще доведе до скок в цената, а това ще се отрази на цената на електричеството.

По отношение на помощта за гориво от 20 евро експертът посочи, че „пак ние ще платим това”.

