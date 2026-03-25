В най-скоро време правителството ще обяви пакет от мерки в подкрепа на бизнеса заради поскъпването на горивата. Това обяви служебният финансов министър Георги Клисурски на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет в сряда.

„Тази седмица премиерът и членове на правителството се срещат със секторни организации от браншовете, които са най-засегнати от повишените цени на енергоизточниците. Важното е мерките да са ефективни и таргетирани. Искаме да пресечем инфлацията в зародиша ѝ. Гледаме началото на веригата на доставките - най-вече транспортния бранш и цените на електроенергията“, посочи Клисурски и добави, че мерките ще бъдат оповестени публично до няколко дни.

Припомняме, че днес влезе в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата. Причината е, че вече трети пореден ден средната цена на дизела по бензиностанциите у нас е 1,60 евро за литър. Мярката предвижда подпомагане с по 20 евро месечно. Ако гражданите, които имат право на този тип подкрепа, вече получават социални помощи, превеждането на парите ще става автоматично. В противен случай ще е нужно заявление към социалните служби.

Според условията на мярката първата компенсация за увеличените цени на горивата се предоставя за съответния месец, през който средната цена на дребно на бензин А95 или дизелово гориво достигне и надвиши 1,60 евро на литър за период от три последователни дни.

При бензина цената се запазва без промяна от 1 евро и 43 цента за литър.