Снимка: БТА
-
Правителството подготвя пакет от мерки и за бизнеса заради цените на горивата
-
Момчил Инджов: Европа изпитва тревога и несигурност
-
„Кражба на животи“: Андрей Гюров изиска резултатите от проверката на АПИ заради подозрения в корупция
-
МС сезира Конституционния съд заради наложените от парламента мерки за горивата
-
Доц. Искрен Иванов: Разминава се визията на Тръмп и съветниците му за конфликта в Близкия изток
-
Весела Чернева: Блокирането на Ормузкия проток промени изцяло енергийния пазар
Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури
Министерският съвет е взел решение, насочено към гарантиране на надеждната работа на АЕЦ „Козлодуй“. Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури, свързани с оригинални части от Руската федерация. Това решение е продиктувано от необходимостта да се осигури навременна поддръжка и да се избегнат бъдещи затруднения в експлоатацията на централата, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.
Причината за предприетите действия е свързана с продължителните проблеми с мембранните устройства в шести блок на централата. По думите на министъра тези затруднения продължили с месеци и довели до сериозни предизвикателства в работата на съоръжението. Въпреки това, след последния ремонт блокът е успешно въведен отново в паралел с енергийната система и към момента функционира на пълна мощност без технически проблеми.
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект
Трайков подчерта, че целта на одобрените дерогации е именно да се предотврати повторение на подобни ситуации. Чрез навременното стартиране на процедурите се създават условия за по-добро планиране и по-спокойно протичане на доставките и ремонтните дейности. Така се минимизира рискът от непредвидени прекъсвания и се гарантира стабилността на енергийната система.
В допълнение, във връзка с възникналите проблеми е разпоредено създаването на специална комисия. Тя ще извърши цялостно изследване на процедурните и техническите причини, довели до затрудненията с мембранните устройства. Макар че тези проблеми не са представлявали заплаха за здравето на хората или за безопасността на централата, те довели до значителни икономически загуби поради недопроизведена електроенергия.
Очаква се в кратки срокове комисията да представи резултатите от своята работа. Министърът увери, че обществеността ще бъде своевременно информирана за направените изводи и предприетите последващи мерки.
Последвайте ни