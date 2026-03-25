Министерският съвет е взел решение, насочено към гарантиране на надеждната работа на АЕЦ „Козлодуй“. Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури, свързани с оригинални части от Руската федерация. Това решение е продиктувано от необходимостта да се осигури навременна поддръжка и да се избегнат бъдещи затруднения в експлоатацията на централата, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Причината за предприетите действия е свързана с продължителните проблеми с мембранните устройства в шести блок на централата. По думите на министъра тези затруднения продължили с месеци и довели до сериозни предизвикателства в работата на съоръжението. Въпреки това, след последния ремонт блокът е успешно въведен отново в паралел с енергийната система и към момента функционира на пълна мощност без технически проблеми.

Трайков подчерта, че целта на одобрените дерогации е именно да се предотврати повторение на подобни ситуации. Чрез навременното стартиране на процедурите се създават условия за по-добро планиране и по-спокойно протичане на доставките и ремонтните дейности. Така се минимизира рискът от непредвидени прекъсвания и се гарантира стабилността на енергийната система.

В допълнение, във връзка с възникналите проблеми е разпоредено създаването на специална комисия. Тя ще извърши цялостно изследване на процедурните и техническите причини, довели до затрудненията с мембранните устройства. Макар че тези проблеми не са представлявали заплаха за здравето на хората или за безопасността на централата, те довели до значителни икономически загуби поради недопроизведена електроенергия.

Очаква се в кратки срокове комисията да представи резултатите от своята работа. Министърът увери, че обществеността ще бъде своевременно информирана за направените изводи и предприетите последващи мерки.

Редактор: Цветина Петкова