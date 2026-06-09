Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
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Според сигнала къща край Делфинариума е изградена без одобрени проекти
Общински съветници от ГЕРБ във Варна подадоха сигнал за нов случай на незаконно строителство в града. Става въпрос за къща, построена в местността „Салтанат”, в близост до Делфинариума.
Сградата била построена на мястото на друга стара постройка, но според общинските съветници тя била изградена без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж.
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От ГЕРБ нарекоха това поредния незаконен строеж, за който не са предприети мерки, въпреки многократните сигнали.Редактор: Мария Барабашка
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