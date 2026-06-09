Екип на NOVA обиколи горския терен в местността „Баба Алино“, подготвян за мащабно строителство от корпорация КУБ. Имотът се намира в съседство с вече добре известния комплекс „Форест Клуб“. Преди дни властта констатира, че част от заградените парцели на бъдещия строеж са държавна собственост.

Продължава демонтирането на металната ограда с дължина почти километър. А следите, че строителството е било в активна фаза, са на лице - на място все още има камиони, техника, множество строителни материали и отпадъци. Има и сгради в начална фаза на строеж - някои са само с положен фундамент, а други са в по-напреднал етап.

През проправения през гората път се достига до южната порта на обекта, там се намира охранителен пункт и множество табели, които показват, че собствеността е частна и забраняват преминаването.

„Точно този чакълиран път е 100% в държавна горска територия. Извършена е дейност, която е незаконна“, коментира инж. Тодор Гичев, директор на РДГ - Варна.

Министърът на земеделието: Четири от 9-те оградени имота в "Баба Алино" са държавна собственост

Проверка трябва да покаже как тези парцели в Дирекцията по горите са отразени като “държавна горска територия”, а в кадастъра като частни. А също и защо през терена преминава електричество с високо напрежение.

„Доста проблеми видях с тези кабели. Алармирахме ЕРП Север и те реагираха. Лично аз съм се движил с тях и изключиха голяма част от това електричество”, каза още Гичев.

Хора, живеещи на метри от мястото, твърдят, че многократно са подавали сигнали за незаконна сеч. „Където аз живея, се загради в края на 2024 г.,а вече в началото на 2025 г. багер започна да маха дърветата”, посочи Пламен Огнянов.

А други разказват какво е било преди да се сложи оградата. „Тук се разхождахме с кучетата, с децата. Като сложиха през последните години загражденията - нямахме достъп до гората”, обяснява Добрин Иванов.

Премахването на металните огради ще продължи най-малко седмица, съобщиха от Регионалната дирекция по горите.