Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посети местността "Баба Алино" край Варна днес, за да присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия.

Той каза, че оградата се състои от метална конструкция и рекламни табла. Към 20:30 ч. в събота тя не е била отстранена, а в неделя „явно са се притеснили, че някой ще дойде, и са махнали виниловите платна по улицата”. Абровски подчерта, че при направената днес проверка е установено, че са махнати винилите само във видимата част, там, където е гората и не трябва да има огради, винилът не е махнат. Поради тази причина започва поетапното му махане.

Министърът подчерта, че и винилът, и металната конструкция са част от въпросната ограда, която трябва да бъде премахната. А това ще се случи, потвърди той.

„Искам да подчертая, че до този момент никой нищо не е правил. За първи път държавата влиза в ролята си и започва да прилага закона”, подчерта още той.

„По време на обиколката установихме, че са оградени девет имота. В горскостопанските планове, налични в Горското стопанство – Варна и Регионална дирекция по горите четири от тези имота се водят държавна собствена. Кой и как ги е продал в Регионална дирекция по горите и в Горско стопанство информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни – не мога да отговоря”, посочи още Абровски.

Той каза, че Регионална дирекция по горите може да премахне оградите, но къщите могат да се премахнат само от Община Варна.

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Припомняме, че на 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена по-рано заедно със служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, допълни Коцев.

В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в Баба Алино. Информацията съобщи министър Абровски по време на парламентарен контрол.

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