Ясно е, че Путин не желае да преговаря. През последните дни имаше един форум в Санкт Петербург, на който включително руският елит очакваше някакво послание от страна на Путин за пристъпване към преговори за прекратяване на огъня, но това не се случи. Напротив, той допълнително втвърди тона. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.

„Руският елит очакваше това, защото икономиката на страната не е добре напоследък и, второ, защото виждаме все по-голям брой руски жертви на фронта и никакъв напредък по фронтовата линия”, каза тя и допълни, че цената за руския президент би трябвало да става все по-висока.

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По думите ѝ САЩ в момента изглеждат доста незаинтересовани заради затъването на Тръмп в Иран. „Ако видим дългосрочно затъване на САЩ в Близкия Изток, въпросът за спасяването на мира в Европа ще остане единствено в ръцете на европейците”, посочи тя.

Според нея основният въпрос е може ли да има мироопазващи сили и как да се гарантира мирът. „Има няколко отговора. Единият от тях са някакъв тип „сини каски”, втората опция е членство на Украйна в ЕС, третият вариант е финансиране на украинската армия, така че тя да може сама да опазва фронтовата линия. И трите варианта са на масата, но изглежда, че вариантът с мироопазващите сили е най-вероятен”, каза заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика.

По отношение на спирането на военната помощ за Украйна от България Чернева заяви: „Това от доста време вече не върви, защото България изпрати каквото можа и получи в замяна нови муниции и въоръжение. Това беше шанс за България да ускори модернизацията си. Страната ни, разбира се, че ще продължи да изнася муниции за Украйна - това са търговски сделки, те според мен изобщо не са визирани в изказването на военния министър”, смята тя.

Чернева припомни изказването на външния ни министър от преди няколко дни, в което се посочва, че „военната и финансовата помощ за Украйна са много важни и България ще продължи да подкрепя тези два стълба в европейската политика спрямо войната, но искаме да се прибави и трети стълб, а именно дипломатическият”.

Относно протестите в Албания срещу туристически проект на Джаред Къшнър Чернева коментира: „ЕК даде доста време на албанското правителство да промени така наречения Закон за подкрепа на стратегическите инвестиции. Тоест, ако някой стратегически инвеститор спечели благоволението на албанското правителство, то тогава всички изисквания, включително екологични стандарти, спират да важат и от това се възползва Джаред Къшнър с този голям проект. Става дума за проект, който може да стигне до 10 хил. легла на един остров, който е в защитена зона, с много редки видове”, посочи тя.

По отношение на Северна Македония Чернева посочи, че докладите на ЕК за напредъка на страната, не са възторжени. „Правителството очевидно не влага достатъчно политически капитал в подготовката за преговори”, коментира тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова