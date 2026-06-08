Хиляди албанци излязоха на протест в столицата Тирана срещу мащабен туристически проект, свързан с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Демонстрантите настояха за повече прозрачност около инвестицията на стойност над един милиард евро и поискаха правителството да се оттегли.

Протестът се проведе пред сградата на албанското правителство. Участниците скандираха „Оставка на правителството!“ и изразиха недоволството си от плановете за изграждане на луксозен туристически комплекс на остров Сазан. Част от протестиращите носеха плакати с надписи „Г-н Тръмп, аз съм президентът на моята земя“ и „Птиците са необходими за екосистемата“.

Протести и сблъсъци в Албания заради мегапроект, свързван със семейство Тръмп (ВИДЕО)

„Разбира се, че съм напълно против това. Защо бих искала някой чужденец да дойде и да купи нашия остров? Ние живеем на тази земя от 2500 години. Как тогава някой може изведнъж да твърди, че е „открил“ един остров и да се държи така, сякаш той е негов дом?“, заяви протестиращата Надя Кеся.

Проектът предвижда изграждането на туристически комплекс в район с богато биоразнообразие. Защитената влажна зона е дом на множество видове фламинго, тюлени и морски костенурки. Природозащитни организации предупреждават, че строителството може да засегне стотици декари девствени плажове и чувствителни екосистеми. „Независимо от икономическите ползи, проектът експлоатира природното наследство и ресурсите на Албания, които принадлежат на албанския народ“, каза студентът Енеа Тайпи.

Розовото фламинго се превърна в символ на протестната кампания. Според природозащитници районът е единственото място в Албания, където птиците гнездят. Всяка година през зоната преминават до 7 хиляди фламинги, а реализацията на проекта може да доведе до унищожаване на местообитанията им и изчезването им от района.

Освен срещу инвестиционния проект, демонстрантите отправиха и политически послания към кабинета на министър-председателя Еди Рама.

От компанията на Джаред Къшнър заявяват, че инвестицията ще бъде реализирана по отговорен начин и ще донесе нови работни места и икономически ползи за местните общности. Самият Къшнър обаче засега не е коментирал последните демонстрации. Плановете за изграждането на курорта бяха обявени през 2024 година като част от по-широка инвестиционна програма на Балканите. Миналата година Къшнър се отказа от подобен проект в Белград след силен обществен натиск и масови протести в сръбската столица.

Редактор: Ралица Атанасова