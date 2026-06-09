Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че на 8 юни е провел „много положителен“ телефонен разговор с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По думите му двамата представители са потвърдили готовността си да активизират дипломатическите усилия през следващите седмици в търсене на път към прекратяване на войната в Украйна, съобщава „Киев Индипендънт“.

„Разбираме колко голяма част от вниманието на света е насочено към ситуацията около Иран. Но нашата обща цел за мир в Европа остава на дневен ред“, заяви Зеленски.

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия - на среща със Зеленски в Лондон

Разговорът е бил посветен на очакванията преди срещата на лидерите от Г-7 и други международни форуми, планирани през юни. Украинският президент е представил и оценката на Киев за намеренията на Москва и актуалната руска позиция по отношение на войната.

Според украинската страна замразяването на фронтовата линия остава най-реалистичната основа за евентуално примирие. Русия обаче продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от контролираните от Киев части на Донбас като предварително условие за споразумение - искане, което Украйна категорично отхвърля.

Мирните усилия с участието на Украйна, Русия и САЩ на практика са в застой от февруари насам на фона на нарастващото напрежение около Иран, което измести част от международния дипломатически фокус.

Редактор: Цветина Петкова