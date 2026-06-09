Видеоклип, който показва агресия срещу малко дете и баща му, предизвика остри реакции в социалните мрежи. Инцидентът е от неделя вечерта в елинпелинското село Лесново.

Според бащата на детето мъж във видимо нетрезво състояние опитал да прегази с автомобила си колелото на 9-годишното момиче. А повод за това станало откъсването на няколко череши от крайпътно дърво. Мъжът, за когото се твърди, че е нападнал двамата, отказа коментар. По случая е подадена жалба в РПУ - Елин Пелин.

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„По време на разходка попаднахме на череша и просто решихме да си наберем малко и да хапнем на място. В далечината се появи един светъл джип, който започна да свети с дълг и къси, при което аз осъзнах, че може би човекът има проблем с това, че берем от черешата. Докато дъщеря ми беше на раменете ми, реших да извадя телефона. Когато започнах да снимам, човекът даде мръсна газ и прегази колелото на дъщеря ми”, обясни бащата Цветко Цветков.

„Когато го попитах: „Желаете ли да извикаме органите на реда, защото очевидно не можем да се разберем с добър тон”, той агресира, отправи обиди и заплахи към мен и детето - смъртни, при което аз просто реших да си тръгна”, допълва бащата.

Редактор: Ивета Костадинова