Семейства с малки деца твърдят, че са били върнати от спектакъл в Софийската опера, въпреки че са имали закупени билети за балетното представление „Спящата красавица”. Причината – възрастово ограничение, което според тях не е било ясно обявено преди покупката. Стига се до скандал на място и спор дали правилата са променени със задна дата.

Яна Георгиева, която е потърпевш, разказа в ефира на „Твоят ден”, че имат билети, закупени от много време, като тогава не е имало ограничение. Сега разбира, че има ново правило, според което в операта не се допускат деца под 6-годишна възраст, като преди Нова година такова не е имало.

В самия ден на представлението е имало повече от 30 деца, които не са били допуснати. Георгиева каза, че служителите на операта са се държали много лошо със зрителите. И подчерта, че е подала сигнал в КЗП.

Парите за билетите не са върнати, дадени са ваучери, обясни Георгиева. Тя призова директорът на операта да се извини на потърпевшите. И запита кой решава, че деца под 6-годишна възраст не могат да ходят на балет и опера.

Потърпевшата сподели, че нейното дете ходи на опера от много отдавна.

От Софийската опера изпратиха становище, в който пише: „Децата под 6-годишна възраст не се допускат на спектакли за възрастни, освен когато изрично е посочено, че представлението е детско или семейно. Това правило подчертава, че не е форма на дискриминация, а практика въведена с грижа както към децата, така и към останалите зрители и артистите на сцената. Част от спектаклите са с голяма продължителност, високо звуково въздействие и съдържание, което не е подходящо за най-малката възрастова група”.

Георгиева коментира отговора така: "Разбира се, че няма да кажат нещо различно. Но това е изкуство. Родителите могат да преценят от каква възраст може да започнат да ходят децата".

Тя посочи още, че в Зала "България" няма ограничения, както и при изяви в НДК.

