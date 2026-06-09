Районната прокуратура в Благоевград задържа 37-годишен мъж за престъпления, извършени в условията на домашно насилие в Банско. Срещу него се води досъдебно производство за нарушаване на съдебна забрана, закана с убийство и палеж.

По данни на обвинението, на 7 юни мъжът не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие, издадена от Районния съд в Разлог. Въпреки наложената забрана да доближава жилището на пострадалата жена, той е нарушил ограничителната заповед. В същия ден нападателят е отправил към нея закана за убийство по телефона, която е възбудила основателен страх за живота ѝ.

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Ескалацията продължила през нощта на 8 юни, когато на паркинг пред жилищна кооперация в Банско мъжът запалил лекия автомобил, ползван от жертвата.

В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествието и други неотложни действия. Към доказателствения материал е приобщен мобилен телефон, разпитани са свидетели, както и самата пострадала.

Нападателят е привлечен в качеството си на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража”.

Редактор: Мария Барабашка