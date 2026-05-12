Районната прокуратура в Благоевград разследва случай на агресия, заплахи за убийство и вандализъм в санданското село Дамяница.

Инцидентът е станал в нощта на 8 май, когато мъж потрошил с брадва чужд лек автомобил. В резултат на ударите са счупени фаровете и един от стоповете, а предният капак е сериозно деформиран. Щетите се оценяват на около 1500 евро.

По данни на разследващите по време на инцидента мъжът е проявил агресия и към свои близки – отправял заплахи за убийство към майка си и дъщерите си. Той размахвал брадва и дори направил опит да задейства моторна резачка.

Срещу него вече са повдигнати обвинения за закана с убийство в условията на домашно насилие и за противозаконно повреждане на чуждо имущество. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата е поискала от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова