Тежка катастрофа на АМ „Хемус” в посока София, в района на голяма търговска верига. Автобус и тежкотоварен автомобил се ударили, вследствие на което починал 73-годишен пътник.

Сигналът е подаден в 1:12 ч. на телефон 112, съобщиха от СДВР за NOVA. На място незабавно са пристигнали екипи на пътната полиция. Пътниците в автобуса били изведени. Петима от пострадалите - 3-годишно дете и още четирима души - са били откарани в „Пирогов”. От най-голямата спешна болница у нас заявиха за NOVA, че само един от тях - жена на 23 години - остава пациент на лечебното заведение. Останалите са прегледани и освободени за домашно лечение. 20 души са с леки наранявания.

69-годишна жена е настанена в реанимация с опасност за живота в УМБАЛ „Св. Анна“. Двамата водачи - на товарния автомобил и на автобуса - са задържани.

В района се е образувало голямо задръстване.

От УМБАЛ „Св. Анна” съобщиха за NOVA, че през цялата нощ са постъпили общо 10 души, участници в ПТП.та. Мъж на 45 години е с тежка контузия на коремна стена и е опериран е по спешност. 56-годишен е в тежко общо състояние с множество счупвания на подбедрица.