В Бургаския окръжен съд започна разпоредителното заседание по делото срещу Никола Бургазлиев - шофьорът на електрическо АТВ, който през август миналата година прегази петима пешеходци на тротоар в курортния комплекс Слънчев бряг.

Месец след инцидента 35-годишната Христина - майка на 4-годишния Мартин, който също беше тежко пострадал и изпадна в кома - почина от нараняванията си. Детето оцеля, но продължава възстановяване с тежки увреждания.

Прокуратурата е повдигнала обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана.

Близки на жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг, излизат на протест

Защитата поиска връщане на делото за ново разследване, заради пропуснати, по думите им, съществени процесуални нарушения срещу двете страни по делото. А също по-лека мярка за неотклонение от задържане под стража - което прокуратурата смята, че е неоснователно.

Обвиняемият Никола Бургазлиев изрази съжаление и съболезнования пред близките на Христина и Марти. Той поиска прошка в съдебна зала и заяви готовност при промяна на мярката да работи, а средствата да дарява за възстановяването на детето.

Пред Съдебната палата в Бургас се събраха близки на пострадалите и граждани, които настояват за справедлив процес. Сред тях е майката на загиналата Христина - Златка Соколова, която заяви, че семейството „не живее, а просто съществува“ след трагедията.

Адвокатът на близките Георги Радков посочи, че ще бъде поискано максимално наказание, което по закон достига до 20 години или доживотен затвор, като според него квалификацията на деянието изключва редукция на присъдата. По думите му защитата ще настоява съдът да приеме най-тежката правна оценка на случая.

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Защитата на обвиняемия ще настоява за по-лека мярка за неотклонение. „Ще пледираме за по-лека мярка, като ще изложим подробни аргументи в подкрепа на парична гаранция или домашен арест“, каза адвокатът на Бургазлиев - Галина Колева.

Пред журналисти бащата на подсъдимия Никола - Георги Бургазлиев, заяви, че очаква справедливо наказание и че синът му не е употребявал наркотици. „Само болен мозък може да каже, че има умисъл. Пробите за наркотици са некоректни. Той няма как да няма вина в случая, но тя не е само негова“, заяви Бургазлиев.

Чичото на пострадалото дете - Юлиан Здравков -съобщи, че 4-годишният Мартин продължава възстановяването си, но има временен застой в напредъка и процедурите му са удължени. По думите на семейството детето остава в процес на лечение и рехабилитация.

Разпоредителното заседание започна в 10:00 часа, като делото ще продължи по общия ред. Няма да се приложи съкратена процедура, при която при признание на вина наказанието да бъде намалено. Преди него близките се събраха на мълчалив протест.