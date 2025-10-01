И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев сочи употребата на наркотици, потвърдиха за NOVA източници от разследването. Той е обвинен за катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг”, при която бяха пометени няколко пешеходци. Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия.

4-годишният Марти беше в критично състояние и беше изписан едва днес – около месец и половина след инцидента. Майка му Христина претърпя няколко операции, впоследствие изпадна в клинична смърт и почина.