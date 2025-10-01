4-годишният Мартин, който беше пометен с майка си Христина и още трима души от АТВ на тротоар в „Слънчев бряг”, е изписан от „Пирогов” преди няколко дни, но възстановяването му ще продължи месеци. Инцидентът стана на 14 август, когато електрическо превозно средство управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев изгуби управление и връхлетя пешеходци. При инцидента най-тежко пострадаха 4-годишният Марти и майка му Христина, която почина след дълга кома.

Предстои рехабилитация за детето след изписването му от лечебното заведение. „Трябва отново да се научи да говори, да ходи, да се храни. Казва думички и ги повтаря. Започнал е да разбира. Но лявата му страна е малко по-обездвижена от дясната и трябва да се работи там”, каза в ефира на „Здравей, България” чичото Мартин Юлиян Здравков.

По думите му към момента няма данни за психическото състояние на детето, тъй като допреди няколко дни то е било в будна кома. След два месеца има насрочен ядрено-магнитен резонанс в „Пирогов” за преглед на главата на момченцето.

Здравков сподели, че неговите деца, които също пострадаха при инцидента, се възстановяват трудно от случилото се. „Малката все още не ходи на детска градина. Голямата започна училище. Ще трябва доста работа с психолог – и за тях, и за нас. Не говорят за инцидента. Но, когато ние говорим, те слушат и виждаме как се променя държанието им”, сподели още мъжът.

Той заяви, че племенникът му все още не помни нищо от катастрофата. „Лекарите ни казаха, че вероятно някои спомени ще се върнат. Но мисля, че към момента няма такива индикации”, обясни чичото.

По отношение на разследването на случилото се той заяви, че експертизите са „на 99% готови и се чака резултатът от аутопсията на Христина”. „Адвокатите на Бургазлиев искат и повторна проба на кръвта и се чака експертизата на АТВ-то. Нашите адвокати предполагат, че до две седмици делото трябва да влезе в съда”, каза още Здравков.

Той обаче не изрази оптимизъм по отношение на разследването. „Имах някаква надежда, но мисля, че някои неща започнаха да се забравят. За случая вече не се говори. В районното не виждам нещо да се е променило. Родителите на Бургазлиев също са си на работа”, подчерта той

„В момента на брат ми му е най-тежко. Навърши 35 години във вторник. Остана вдовец и самотен родител на две деца. Мисля, че се справя много добре в това състояние”, допълни той.

Здравков подчерта, че близките няма да настояват делото да се гледа извън територията на Бургас. Но призова магистратите към безпристрастност.

По думите му до момента никой от семейството на Бургазлиев не е правил опити да се свърже с близките на жертвата и пострадалите. „Дори да се свържат с нас – какво ще променят? Да дойдат да обяснят на децата ми, на жена ми, на родителите ми как да продължи нашият живот... Разбирам, че и за тях вероятно е трудно”, коментира още Здравков.

