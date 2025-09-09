Шести ден семейството на загиналата, след удар от АТВ в „Слъвчев бряг,” Христина не може получи тялото ѝ. Младата жена почина при инцидент в курорта, при който 18-годишният Никола Бургазлиев се вряза с машината в петима души на тротоара. Синът на Христина – Марти, е в кома. Окръжната прокуратура в Бургас обмисля да промени обвинението срещу Бургазлиев в по-тежко.

Юлиян Здравков е сред близките на Христина. Той сподели, че тялото ѝ не може да бъде предадено на семейството, тъй като е обяснено, че трябва да се произнесе съдебна медицина. Очаква се то да бъде предадено в началото на тази седмица, допълни той.

Прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” бил с марихуана в кръвта

Юлиян каза, че Марти още не е събуден, „има някакво подобряване, стимулират го да започне да преглъща”. Лекарите са посочили, че събуждането може да отнеме оттук нататък седмица, но може и два месеца.

„Имаме съмнения, че се прикриват факти и обстоятелства, защото нещата се движат много бавно. Можем да направим сравнение с други нещастни случаи, виждаме разликата - например случаят в Русе”, заяви Юлиян.

Той каза, че имат информация, че на мястото на инцидента в „Слънчев бряг” е имало хора, които са станали свидетели, но все още не са разпитани.

Повече гледайте във видеото.