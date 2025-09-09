Снимка: БГНЕС, архив
Това научи NOVA от близки до разследването
Окръжната прокуратура в Бургас най-вероятно днес или утре ще повдигне по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който миналия месец причини катастрофа, докато управлява бъги в „Слънчев бряг”. Това научи NOVA от близки до разследването. То ще бъде за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл.
18-годишният, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста, протестиращи аплодираха решението
Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми. Синът ѝ – Мартин, който е на 4 години, пък беше транспортиран в „Пирогов“.
Днес или най-късно утре се очаква тялото на починалата жена да бъде освободено от Съдебна медицина-Бургас.
Преди седмици станаха известни резултатите от химико-токсикологична експертиза на Бургазлиев. Според тях в кръвта му са открити следи от марихуана.
