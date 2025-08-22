18-годишният Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в "Слънчев бряг", се връща в ареста. Това реши Окръжният съд в Бургас, след като Прокуратурата обжалва наложената му на първа инстанция мярка „домашен арест”.

Постановлението на магистратите беше посрещнато с бурни аплодисменти от близките на ранените и гражданите, които се бяха събрали пред сградата на съда в Бургас с искане за справедливост.

На този етап обвинението към него е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите. В четвъртък адвокатът им съобщи, че най-тежко ранената жена _ Христина, е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишният ѝ син все още е в критично състояние. При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.

Разследването по случая беше поето от Националната следствена служба след разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Междувремеменно днес в съдебната зала стана ясно, че Прокуратурата е направила ДНК-изследване на тестовете за алкохол и наркотици, направени на Бургазлиев непосредствено след инцидента. Така било доказано, че именно младежът е дал пробите за тестовете. Взети са и кръвни проби, които са изпратени във ВМА, но резултатите от тях все още не са готови.

Междувременно днес се провеждат протести в подкрепа на семейството на пострадалите в три големи града у нас. Причината – съмнения за безпристрастността на разследването на тежкия инцидент.

Близки на пострадалите търсят справедливост

„Лекарите поддържат сърцето на Христина изкуствено. Казаха, че не може да се направи нищо. Детето вече диша самостоятелно, но състоянието му остава критично”, обясни Юлиян, член на семейството.

„Благодарна съм на хората, които ще дойдат да ни подкрепят на протеста. Знам, че нищо няма да върне детето ми”, сподели майката на Христина.

„Ще направя всичко възможно шофьорът да си понесе последствията”, допълни братът на жената.

Съмнения има и за коректността на взетата от Бургазлиев проба за наркотици, която е направена в Районното управление на МВР, а не на мястото на катастрофата.

„Тепърва има много неща, които трябва да се изяснят. Пуснахме множество жалби. Веднага след инцидента, полицай е тествал АТВ-то.Така е описано, това твърдеше и защитата. За нас това не само буди съмнение, но и е основание за още една проверка. Имаме съмнение относно достоверността и начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Отправихме искане да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия. Изглежда умишлено тази висока скорост и тълпа от хора да не предприемеш никакви действия, за да предотвратиш катастрофата”, обясни в ефира на „Здравей, България” адвокатът на семейството Георги Радков.