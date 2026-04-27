Снимка: МВР
В дома му са намерени прекурсори за производство на метамфетамин, хапчета екстази и марихуана
Полицията в Бургас задържа 38-годишен криминално проявен мъж, съобщават от ОДМВР. При претърсването на дома му са намерени и иззети съоръжение и прекурсори за производство на метамфетамин, 40 хапчета, реагирали на екстази, и 5 грама зелена листна маса, реагирала на марихуана.
Мъжът е задържан за срок от 24 часа. Това е второ досъдебно производство срещу криминално проявения, който през месец февруари тази година беше задържан на същия адрес, откъдето отново са иззети съоръжения и прекурсори за производство на метамфетамин, 20 грама метамфетамин, хапчета екстази и марихуана, съобщават от Областната дирекция.
Редактор: Ина Григорова
