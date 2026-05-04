Задържаната е литовска гражданка
Нападение с нож във Варна. 47-годишна гражданка на Литва е задържана за атака срещу четирима души в близост до магазин за хранителни стоки на ул. "Подвис".
Сигналът е получен в 13.57 ч. в понеделник. По първоначална информация единият от пострадалите е прегледан от медицински екип и освободен. Степента на нараняване на другите трима все още се изяснява.
Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци. Извърших го в интерес на обществото
По непотвърдена информация арестуваната е действала под влиянието на алкохол.
По случая е образувано досъдебно производство. Движението пи улицата е затруднено с оглед процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут.
