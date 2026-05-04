Нападение с нож във Варна. 47-годишна гражданка на Литва е задържана за атака срещу четирима души в близост до магазин за хранителни стоки на ул. "Подвис".

Сигналът е получен в 13.57 ч. в понеделник. По първоначална информация единият от пострадалите е прегледан от медицински екип и освободен. Степента на нараняване на другите трима все още се изяснява.

По непотвърдена информация арестуваната е действала под влиянието на алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство. Движението пи улицата е затруднено с оглед процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут.