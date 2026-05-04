Ръстът на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради за първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г., но спад спрямо предходните три месеца. Това сочат данните на НСИ.

Местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 302 жилищни сгради с 13 567 жилища в тях и с 1 735 449 кв/м разгъната застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 6 762 кв/м РЗП, както и на 1 218 други сгради с 640 381 кв/м РЗП.

Издадените разрешителни са по-малко спрямо предходните три месеца - с 5,1% за жилищни сгради, с 13,3% за жилищата в тях и с 3,4% - за разгънатата им застроена площ. По-малко са и разрешителните за административни сгради и тяхната РЗП, съответно със 7,1 и 50%. Намаление е регистрирано и при издадените разрешителни за строеж на други сгради - с 6,8%, както и при разгънатата им застроена площ - с 16,8%.

Ръст се отчита спрямо първите три месеца на 2025 г. Издадените разрешителни са 10,5% повече за жилищните сгради, 28,3% повече - за жилищата в тях, а за разгънатата застроена площ - с 33,3%. Нарастват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 8,3 и 81,6%. С 12,8% се увеличават издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и разгънатата им застроена площ - с 4,5%.

Най-голям брой разрешителни за нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 368, София - 287, София (столица) - 265, Варна - 200, и Бургас - 169. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 948, Пловдив - 2 235, Бургас - 2 018, Варна - 1 200, и Русе - 591.

През първото тримесечие на 2026 г. е започнал строежът на 1 649 жилищни сгради с 10 193 жилища в тях и с 1 168 008 кв/м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 8 881 кв/м РЗП и на 594 други сгради с 355 460 кв/м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 7,5%, но жилищата в тях се увеличават с 11,1%, както и разгънатата им застроена площ - с 0,4%. При започнатите административни сгради и тяхната застроена площ е регистриран ръст - съответно с 83,3 и 196,1%. Започнал е строежът на 8,6% по-малко други видове сгради, като разгънатата им застроена площ е намаляла с 26%.

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 15,2%, жилищата в тях - с 67,4%, както и разгънатата им застроена площ - с 58,1%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 8,3%, но тяхната РЗП нараства с 26,0%. Започнал е строежът на 3,1% повече други видове сгради с 38,1% по-малка РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 288 жилищни и 100 други сгради; София (столица) - 312 жилищни и 22 други сгради; София - 174 жилищни и 49 други сгради.

