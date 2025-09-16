Българи инвестират „на сляпо“ и избързват с покупката на имоти, водени от притеснения за рязко покачване на цените след приемането на еврото. Това отчитат кредитни консултанти, според които подобни решения крият сериозни рискове. Експертът Елена Михайлова обясни в ефира на „Твоят ден“ защо прибързаните сделки не са препоръчителни и какви са реалните очаквания за пазара.

Пазарът на имоти в България е изключително активен, като традиционно най-силният период са последните три месеца на годината. Тази година обаче се наблюдава допълнителен стимул – страхът от въвеждането на еврото.

„Масово купуват поради това, че хората се притесняват от покачване на цените“, обяснява кредитният консултант Елена Михайлова. По думите ѝ много купувачи смятат, че цените на имотите ще скочат рязко веднага след приемането на единната европейска валута.

►Основателни ли са страховете?

Според Михайлова, тези притеснения са неоправдани. Тя посочва опита на други държави, приели еврото, където е наблюдаван логичен и очакван ръст в цените на имотите между 8% и 12%, но не и внезапен и драстичен скок.

„Това, което се е наблюдавало при други страни, които влизат в еврозоната е, че ръст на цените между 8 и 12% е съвсем логичен да се случи и очакван, но никой не може да каже, че ще се случи веднага януари-февруари месец“, коментира още Михайлова.

►Рисковете на прибързаната покупка

Експертът определя като „неразумни“ инвестициите, които се правят „на всяка цена“ само и само сделката да се случи преди края на годината. Пример за това е покупката на трети имот със 100% кредитиране, без никакво самоучастие, дори за покриване на разходите по сделката.

„Прибързаните покупки водят голям риск от това да не можеш да плащаш кредита си редовно. Това е инвестиция, която е за срок от 30 години. Може да се погаси за по-кратък срок, когато клиентът си е направил добре сметката, имал е собствено участие по-голямо, вноската му е не повече от 30% от нетния му доход“, казва още експертът.

Тя съветва хората да подхождат разумно и да се консултират със специалисти, тъй като една прибързана сделка може „да тежи“ на семейния бюджет десетилетия напред.

►Ще се покачат ли лихвите по кредитите?

Притесненията за рязко покачване на лихвите след влизането в еврозоната също са неоснователни, смята Михайлова.

„Рекордно ниските ни лихви – едни от най-ниските лихви сме в Европейския съюз, като очакваме това да се запази. Банките имат право да избират дали да се вържат към индекса на Европейската централна банка или към местен индекс. Очакваме да си останат към местен индекс, тъй като са страшно ликвидни. Имаме, както казахме, много голяма депозитна база. Ще се освободят и част от резервите, които бяха 12-те процента. Очакваме лихвите да се запазят“, категорична е Михайлова.

►Има ли имотен „балон”?

„Цените на имотите са завишени, да. Но факторите за това са много комплексни”, каза икономистът от КТ „Подкрепа” Атанас Кацарчев. Приемането на единната валута той посочи като фактор за повишени очаквания на пазара.

„Очакването за еврото е само една причина – а само по себе си това носи още повече инвестиции и вероятно ще има потребност от още повече недвижими имоти за различна цел. На този фон пък масова част от хората не могат да си позволят да си купят собствено жилище с личния си доход”, посочи Кацарчев. Според него е нужна и актуализация на методиката за изчисление на пазарна и данъчна стойност на даден имот.

„Личните финанси винаги имат общо и с държавната политика – ако малкият бизнес или работодател нямаха бизнес, в който да реинвестират собствени средства, като искат да инвестират преди инфлацията да е изяла парите им и затова ги преливат в по-голям мащаб”, обясни доц. Косьо Стойчев. Според него инвестицията в имот е добър избор при висока капитализация на пазара.

„Дали се случва такава капитализация също зависи от държавните политики, както и изпълнението на бюджета – само така може да се запази икономическата стабилност. В момента наблюдаваме и друго - субектите на имотния пазар са добре подплатени и могат да си позволят резерв от имоти, докато получават и нови разрешителни за строеж”, каза Стойчев и допълни, че при изменения на такси и индекси, често пъти общинските управи очакват печалба. Това само по себе си води и до охлаждане на пазара, каза Стойчев и изрази мнение, че вдигане на данъчни ставки би било контрапродуктивно.

„Решението е заложено за 2028 г. – и за данъци, и осигуровки. Бизнесът обаче се намира в неблагоприятна среда – ние трябва да нарушим маржовете си, а хората ще реагират на повишение в цените”, каза той.

Репортер: Рая Ваташка

Редактор: Мария Барабашка