Инфлацията за месец август е 0,1%, а годишната инфлация достига 5,3%, сочат данни на Националния статистически институт. Най-съществено поскъпване се наблюдава при краставиците, чушките и ябълките, докато цените на дините, пъпешите, картофите и кореноплодните зеленчуци намаляват.

„Световните пазари, както и пазарът в България, не се влияят от това, че ще преминем към евро от Нова година. По-скоро значение има съотношението долар–евро на някои пазари“, коментира изпълнителният директор на Софийска стокова борса Васил Симов в студиото на „Твоят ден“. Според него основните фактори, които определят цените на суровините, остават производството, климатичните условия и геополитическите конфликти по света.

„Захарта е стоката, която успокоява всички. Тенденцията е твърдо надолу“, заяви Симов. За една година суровата нерафинирана захар е поевтиняла с около 20%, а рафинираната – с 10% на пазарите в Ню Йорк и Лондон. Основната причина е стабилното производство и липсата на ръст в глобалното потребление.

Обратна е тенденцията при маслодайния слънчоглед. „В Русия и Украйна, които са основните производители, цената е нараснала с между 30% и 50% за една година. Във Франция увеличението е около 25%“, обясни Симов. Последните котировки надхвърлят 600–640 долара за тон, спрямо 400–480 долара година по-рано.

БНБ: Ръстът на икономиката се забавя, инфлацията и заплатите растат

Световният пазар на олио също се покачва – в Ротердам цената е скочила с близо 20%, достигайки 1300 долара за тон. „В България поскъпването вероятно ще бъде по-умерено – не повече от 10% в близките месеци“, прогнозира Симов.

Цената на хлебната пшеница остава почти без промяна спрямо миналата година – около 220–230 долара за тон. „Нищо тревожно не наблюдаваме“, каза Симов, като уточни, че пиковете през годината са били нормални и свързани с реколтата в Южното полукълбо.

По-различна е ситуацията при царевицата. „В нашия регион и особено в България реколтата е слаба заради засушаване и по-малки засети площи. В Черноморския басейн цените растат и вече са над 250 долара за тон“, уточни Симов. Въпреки това, той не очаква недостиг на царевица в страната, тъй като пазарът е отворен и има възможност за внос.

Въпреки напрежението в Близкия изток, цените на петрола бележат спад. „В момента котировките са под 70 долара за барел, което не сме виждали отдавна“, коментира Симов. Спадът е между 10% и 15% на годишна база, въпреки краткосрочните колебания през годината.

„Единственото, което в момента може да ни тревожи, е поскъпването на слънчогледовото олио и отчасти на царевицата“, обобщи директорът на Софийската стокова борса. Според него повишението на цените на олиото няма да надхвърли 10% в близките месеци, като окончателната тенденция ще стане ясна към края на есента.

Редактор: Цветина Петкова