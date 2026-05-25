След поредица от почивни дни се очаква днес интензивен трафик по основните пътни артерии в страната, като най-натоварено традиционно ще бъде движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

В отговор на очакваното засилване на потока, от 12:00 до 20:00 часа се въвежда временна забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали.

„Пътна полиция“ с извънредни мерки за 24 май и абитуриентските балове

Организация на движението е предвидена и в района на Симитли, където ще бъдат обособени две ленти за автомобилите в посока София и една лента за трафика към Кулата.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ близо 500 000 автомобила са напуснали София по време на празничните дни около 24 май. Тъй като празникът беше отбелязан вчера, днес също е неработен ден за част от гражданите, което допълнително влияе на пътната обстановка.

От „Пътна полиция“ следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който престъпят закона. От „Пътна полиция” са предвидили максимален брой екипи по пътната мрежа - около 700.

Редактор: Цветина Петкова