Над 30 малки малки от застрашения вид сибирски тигър са се родили в парк в Китай от началото на април. Бебетата са под постоянно наблюдение, защото първите дни след раждането са най-опасни за тях. Те се отглеждат в инкубатори и се хранят на всеки няколко часа.

Гледачите казват, че всяко тигърче има различни шарки, както хората имат различни пръстови отпечатъци. След около месец те ще започват да приемат и месо.

Сибирските тигри са сред най-застрашените от изчезване животни в света. От 1986 година в центъра са отгледани над 1100 екземпляра от този рядък вид.

