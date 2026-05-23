В навечерието на 24 май поглед към българските общности зад граница, които също отбелязват празника. Как сънародниците ни в Германия съхраняват българския дух далеч от дома?

За децата от българското неделно училище в Мюнхен, както и за хиляди други българчета в Германия именно това е мястото, свързващо ги с България. Денят е специален празник за тези деца, които продължават да учат, говорят и пеят на български език далеч от родината.

"Децата учат и чрез песента и в общуването си вкъщи. Винаги съветвам родителите им и им казвам говорете с децата на български. 99% от тези деца, а и тези, които ги гледам тук са родени в Германия, но те говорят прекрасен, книжовен български език. Тази години даряваме български книги и по един лаптоп за всяко училище", казва генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков.

А в град Елванген от 56 години се празнуват Методиевите дни. Тук в продължение на две години и половина е бил заточен Св. Методий, тук е и параклиса „Св. св. Кирил и Методий“, който събира българи, за да усетят особения дух на това отдалечено от родината място.

"Духът е повече от български, защото ние се гордеем със своя език, своята вяра, своята история и затова всяка година идваме тук с признателност в молитва пред Бога. Да отправим своята молитва към светите братя Кирил и Методий, които са ни дали онова слово, с което славословим и днес Бога", казва митрополит Антоний.