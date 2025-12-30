Коледна атмосфера, аромат на греяно вино и… българско хоро в сърцето на Германия. Наши сънародници, живеещи в Дюселдорф, изненадаха и зарадваха посетителите на един от най-посещаваните коледни базари в града, като внесоха български фолклорни ритми и празнично настроение.

В центъра на Дюселдорф българската народна музика събра хора от различни възрасти и националности и превърна коледния пазар в истински културен мост. Българската традиция намери своето място сред празничната приказка благодарение на инициативата на българи, които от години живеят и работят в Германия.

Как да изберем кой коледен базар да посетим

Страната ни не е напълно непозната за местните жители. През целия коледен сезон на пазара има щанд с български понички, които бързо се превърнаха в любимо сладко изкушение за посетители от различни държави. За семейство Костови тази къщичка е сбъдната дългогодишна мечта. Те живеят в Германия от 15 години и през този декември за първи път представят български вкус на коледния базар, превръщайки се неволно в посланици на България.

Пред щанда им ежедневно се събират хора от близо и далеч. Една декемврийска вечер група българи решават, че присъствието на българския щанд е идеален повод да превърнат пространството в малък български празник. С увереност, че хорото ще събере познати и непознати, те организират фолклорно изпълнение в самия център на града.

Идеята бързо се превръща в реалност. В уречения ден хора от различни населени места в Германия пристигат, хващат се за ръце и под звуците на българска народна музика извиват хоро сред коледната атмосфера на Дюселдорф. Емоциите надделяват, а за домакините моментът е сбъдната мечта – българският флаг и музика звучат далеч от родината.

На хорото се включват хора от всички възрасти, включително много деца, родени в Германия. За тях танцът е начин да опознаят корените си и да покажат българския дух, който носят със себе си. За възрастните пък срещата е възможност за общуване, споделена носталгия и връзка с родината.

Някои от участниците пътуват с часове и изминават стотици километри, за да бъдат част от събитието. За тях подобни инициативи са важен знак на подкрепа за българската общност в чужбина и начин да съхранят традициите и идентичността си.

Емоцията обаче не остава само сред българите. Много от германските посетители спират, снимат и се включват в празника. Част от тях споделят, че за първи път преживяват радостта от българския танц и признават, че са силно впечатлени от енергията и сплотеността, които той носи.

Повече гледайте във видеото.