Днес чуваме „Бангаранга” навсякъде, но всичко започва в лагер за писане на песни през 2023 г., когато норвежката текстописка Ан Джудит Уик просто отбелязва думата в бележките си.

"Спомням си, че бях записала една дума в бележките си и това беше „Бангаранга“. И си казах: „Какво е това?“. Просто усетих как се прекатурва по езика и си казах: „Да, това е!“. (2:16) И когато започнахме да пеем "Бангаранга, Бангаранга" върху бийта, който Monoir правеше, седяхме на дивана зад него и той каза: „Да, нека направим това“, разказва норевжката авторка Ан Джудит Стоке Уик.

"Очите на всички ни светнаха едновременно. След това застанахме пред микрофона и направихме фрийстайл, търсейки мелодиите - как да преминем от припева към куплета. И беше магическо. Когато откриеш това съвпадение и вокалите на DARA - всичко си дойде на мястото", каза още авторката.

Румънският композитор Кристиан Тарча пък е отговорен за мелодията, като любимата му част в песента е забавянето на темпото.

"Това дойде от музикалния лагер, където бях с много скандинавски продуценти и автори. Бях единственият румънец в онзи момент. И си казах: „Добре, всеки ще работи по заданието. Всеки ще направи много поп музика. А аз искам да направя нещо, което е в мой стил“, защото съм румънец, аз също съм от Балканите. И си казах: „О, трябва да вкараме нещо“. Това е нещо като моя почерк, почеркът на Monoir, на Trace music – ориенталският привкус. Просто обожавам тази част. Направо полудявам по нея. Защото ме кара да се танцувам", разказва Кристиан.

Той си спомня за момента, в който става ясно, че България печели на конкурса. "Спомням си, че просто крещях. Бях толкова горд с нея, защото я познавам от 16-годишна и знам колко много е работила за всичко, което има в момента. Който и да я критикува - тя не се е събудила за една нощ с това. Тя работи упорито. Работили сме заедно. Така че бях супер щастлив", спомня си Monoir.

