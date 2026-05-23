Разбрахме кои са хората, подпомагали укриването на прокурорския син, ще има работа за прокуратурата. Вероятно същите хора са покровителствали Васил Михайлов, свързани са с някои институции, интересни имена, а има и криминално проявени. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг.

Според министъра не е работено активно по издирването му. "Справедливостта ще бъде неизбежна - никой не може да избяга от закона, още по-малко човек, позволил си да атакува полицейски служители. Спрямо всеки ще бъде предприето издирване, щом е извършил престъпление. Има инфилтририрани хора в системата на МВР, но те ще бъдат изведени от нея", увери Демерджиев. Той се зарече да "прочисти" ведомството от хора, които не разбират дълга и службата на полицая.

"Има данни за служители, които представляват интерес за "Вътрешна сигурност" и ще бъдат разследвани", добави той.

Припомняме, че вчера при специализирана полицейска операция в София задържаха прокурорския син от Перник - Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда. Михайлов бе заловен пред входа на блок в столичния квартал "Свобода".

Въпреки сменения външен вид, полицията успява да го установи. Издават го действията на хората, които му погали да се укрие. А живеещите в блока в квартал "Свобода твърдят", че не са го виждали там.

Днес сутринта Михайлов бе приведен в Централния затвор за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”. След като Михайлов вече е в затвора предстои да стане ясно дали ще получи наказания и за престъпленията, за които все още няма съдебни решения.

Криминалното досие на Михайлов започва още през 2022 година след нанесения побой над футболен треньор в Перник. В досието му са вписани още заплахи за убийство, отвличания, както и редица леки и средни телесни повреди.

"По едното от хипотетичните, много се надявам да ги има тези обвинения, наказанието е от 2 до 8 години. Второто е от 3 до 10 години. Третото е до 6 години само срещу него", заяви Зорница Костова адвокат на потърпевши от Васил Михайлов.

"Това, че той се укриваше толкова време има значение само и единствено дали ще му бъде взета мярка за неотклонение. Нищо друго. Макар че характеристичните данни, които са важни при определяне на наказанието по всяко дело, са един от елементите, който трябва да окаже сериозно влияние", посочи тя.

Припомняме, че в началото на февруари Софийският градски съд постанови ефективна присъда от 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим за Михайлов за закани за убийство към бившата му приятелка. През юни 2025 г. той беше обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов. Във видеообръщение Михайлов отрече да е извършил престъпления и обяви, че ще се предаде скоро. По-късно за това призова и баща му - прокурор Бисер Михайлов.

Следите на прокурорския син се загубиха, когато мъж от Перник подава сигнал срещу него, че е бил принуждаван да подпише документи, с които признава, че му дължи пари.

На 27 март служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че се предполага, че прокурорският син, заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, с маски, отиват до село Люлин, в близост до Перник. Там нападат с бухалки служител на ГДБОП, който преди това е бил полицай в "Криминална полиция" в Перник.

През април 2025 г. Васил Михайлов получи присъда от Софийския районен съд от четири години затвор за няколко побоя и закана за убийство.