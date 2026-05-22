Полицията задържа криминално проявен мъж, заподозрян за серия от взломни кражби от автомобили, паркирани пред търговски обект, съобщиха от СДВР.

Сигналите за разбити коли са подадени в края на април, като по данни на разследващите извършителят е действал на случаен принцип, разбивайки автомобили и отнемайки различни вещи от тях.

Служители от сектор „Криминална полиция“ и сектор „Охранителна полиция“ към Шесто РУ организирали и провели съвместна специализирана полицейска операция.

По случая е задържан 68-годишен мъж, който е с предишни присъди за грабежи и е бил освободен от затвора в края на март, заяви началникът на сектор „Криминална полиция“ към Шесто районно управление на СДВР Бисер Иванов.

По думите му тази сутрин около 8:30 ч. мъжът е бил засечен да се движи между паркираните автомобили на паркинг. При опита за арест той е извадил нож срещу полицейските служители, които са реагирали с тейзър, за да овладеят ситуацията.

Мъжът има над 30 полицейски регистрации. Той е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.