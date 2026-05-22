Идеята за провеждане на референдум в Северна Македония относно вписването на българите в Конституцията отново постави темата за европейската интеграция на страната в центъра на общественото внимание. Това коментираха кореспондентът на БТА Маринела Величкова и журналистът от БНТ Николай Кръстев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Маринела Величкова предложението е опит въпросът за конституционните промени да бъде върнат в обществения дебат. По думите ѝ през последния месец се наблюдава активизиране на опозицията в Северна Македония, която чрез поредица от пресконференции настоява, че именно конституционните промени са единственият правилен ход за напредък към Европейския съюз.

Журналистът Николай Кръстев смята, че предложението за референдум може да се окаже изход от политическата криза, в която управляващите сами са се поставили. „Населението иска присъединяване към Европейския съюз, но желанието и нагласите на политиците са различни”, каза журналистът.

„Около 70% от хората в Северна Македония искат присъединяване към Европейския съюз. Но тук стои деликатната тема – именно вписването на българите в Конституцията”, подчерта Величкова.

