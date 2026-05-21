Върховният представител за Газа на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп Николай Младенов предупреди, че статуквото в разкъсаната и опустошена територия – включително и несъвършеното примирие – рискува да се превърне в „постоянна“ реалност.

В първия си доклад до Съвета за сигурност на ООН, Съветът определи отказа на „Хамас” да се разоръжи и да се откаже от контрола като „основна пречка” за преминаването към втория етап от примирието.

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва, но ситуацията далеч не е перфектна

Но върховният представител за Газа заяви пред Съвета, че изпълнението на споразумението „не може да напредне само чрез задълженията на палестинците”, предаде АФП.

Газа остава обхваната от ежедневно насилие, тъй като израелските удари продължават, а както военните, така и „Хамас” се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието.

„Продължаващите убийства и израелските ограничения, засягащи хуманитарните потоци, не са абстрактни проблеми”, каза Младенов, който се яви по видеоконферентна връзка.

Нарушения като все още нарастващия брой на жертвите оказват влияние върху вярата на палестинците, че безопасността и възстановяването на Газа някога могат да станат реалност, посочи той.

„Искам да бъда ясен относно рисковете от бездействието на страните. Рискът е, че влошаващото се статукво ще стане постоянно: разделена Газа, „Хамас”, която държи военен и административен контрол над два милиона души на по-малко от половината от територията”, обясни той.

„Тези хора вероятно ще останат затворени в развалините, зависими от помощ, без значимо възстановяване, защото финансирането за възстановяване няма да потече там, където оръжията не са предадени”, заяви Младенов.

Крайният резултат от оставянето на едно поколение травматизирани деца да растат в палатки ще бъде „липса на сигурност за Израел и липса на жизнеспособен път към палестинско самоопределение”, каза той.

През януари Вашингтон обяви, че преминава към втората фаза на мирния план, който призовава за разоръжаване на „Хамас”, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. предизвика масивна офанзива в Газа. Той призовава също за постепенно оттегляне на израелските сили и разполагане на международни сили за стабилизация.

През първата фаза на примирието бяха освободени последните заложници, отвлечени през октомври 2023 г., в замяна на палестинци, задържани от Израел.

Преходът към втората фаза – включваща разоръжаването на „Хамас” и постепенното изтегляне на израелската армия, която все още контролира повече от 50% от Ивицата Газа – е в застой от седмици, тъй като международното внимание е насочено към Иран и Ормузкия проток.

