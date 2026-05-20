Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че би могъл да се кандидатира за премиер на Израел. Той се позова на предполагаемо високо одобрение към него в страната.

Американският президент определи Нетаняху като „много добър човек“ и заяви, че според него израелският лидер не е третиран справедливо в собствената си страна. По думите му, Нетаняху е „министър-председател по време на война“ и заслужава по-голяма подкрепа.

"Премиерът Нетаняху е добре. Той е много добър човек и ще направи каквото поискам. Отнася се страхотно с мен. Не забравяйте, че той е министър-председател по време на война, а според мен в Израел не се отнасят справедливо с него. В момента имам 99% подкрепа в Израел - бих могъл да се кандидатирам за премиер", каза американският президент.

