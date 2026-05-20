Американският президент определи Бенямин Нетаняху като „много добър човек“
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че би могъл да се кандидатира за премиер на Израел. Той се позова на предполагаемо високо одобрение към него в страната.
Американският президент определи Нетаняху като „много добър човек“ и заяви, че според него израелският лидер не е третиран справедливо в собствената си страна. По думите му, Нетаняху е „министър-председател по време на война“ и заслужава по-голяма подкрепа.
Нетаняху: Израел е много близо до елиминиране на организаторите на атаката от 7 октомври
"Премиерът Нетаняху е добре. Той е много добър човек и ще направи каквото поискам. Отнася се страхотно с мен. Не забравяйте, че той е министър-председател по време на война, а според мен в Израел не се отнасят справедливо с него. В момента имам 99% подкрепа в Израел - бих могъл да се кандидатирам за премиер", каза американският президент.
