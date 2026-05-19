„Интересното тук е разминаването в тенденцията – докато в Русия за последната година имаме едно чувствително поскъпване на слънчогледа, борсата във Франция индикира поевтиняване”, това коментира изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Вероятно всичко това се дължи на добивите в тези региони. В Западна Европа добивите са далеч по-добри, а и консумацията на маслодаен слънчоглед е по-малка”, обясни Симов. За ситуацията в България той посочи, че „няма такова сътресение нито в едната, нито в другата посока. Пазарът е относително спокоен”. По отношение на разликата между цените на едро и тези за крайния потребител, експертът подчерта: „Това вече е проблем на търговската мрежа и снабдяването на търговската мрежа от първите производители на тази стока, докато стигнат до щанда”.

Колко дълго ще продължи конфликтът в Близкия изток и как се отразява на глобалните пазари

Според Симов на годишна база се наблюдава поевтиняване на захарта с около 10-15%, а консумацията леко намалява, въпреки че цената е подкрепена от използването на захарната тръстика за производство на биодизел.

Сериозен пик е регистриран при цената на петрола, свързан с конфликта в Близкия изток. „Преди февруари, преди конфликта в Персийския залив, може да се каже, че е една доста скучна графика в рамките от 65 до 70 долара за барел. Но когато започнаха военните действия в Персийския залив, цената гръмна нагоре. Последните котировки са между 105 и 115”, заяви експертът. Той прогнозира, че „ако имаме мирно решение на конфликта в рамките на около седмица-две, веднага ще се почувстват международните пазари”.

Изпълнителният директор на Софийската стокова борса обясни, че най-сериозната тенденция се наблюдава при пшеницата, където първите официални резултати за реколта 2026 г. показват недостиг в световен мащаб. По негови думи се очаква прибраното количество да бъде с около 45 милиона тона по-малко в сравнение с предходни години.

„За първи път от много години потреблението на пшеница ще изпревари производството в световен мащаб”, обясни Симов. Той допълни, че в България реколтата се очаква да бъде над 6-6,5 милиона тона при потребност от около 1,5-2 милиона тона, което осигурява добър буфер за износ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка