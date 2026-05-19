Зад победата на DARA стои огромен труд и този труд сега ще даде своята проекция към българската култура, към българския туризъм и към българската видимост. Това каза в предаването „Твоят ден” Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.

„Това огромно събитие, което ни очаква, пренареди дневния ред на българското правителство и на българското общество, на културата и туризма”, подчерта Карастоянова. По думите й страната ни ще се представи отлично с домакинството на „Евровизия”, както стана и с посрещането на Джиро д’Италия.

Едно от важните неща, които се случват в държавите, които организират „Евровизия” е, че се създава национален щаб и се правят обществени поръчки, една огромна организация, която ще изисква България да се довери на хора с международен опит, коментира журналистът Благой Цицелков.

„Евровизия“ като икономически шанс: Туризмът очаква милиони от приходи и изразява готовност да приеме гостите на конкурса

Според Константин Занков, експерт в Института за анализи и оценки в туризма, трябва веднага да започнем да подготвяме „Евровизия” 2027 и трябва да подходим сериозно и отговорно към събитието. „Много добре трябва да комуникираме цялото послание, да използваме събитието за реклама за България, да се репозиционираме. Това ни е ключът да покажем България и да разкажем нейната история – модерна, красива, гостоприемна”, категоричен беше Занков. По думите му трябва да се направи силна туристическа кампания, да работят заедно публичния и частния сектор и да бъде извлечен максимума от събитието.

„Тази седмица очакваме Министерски съвет да вземе решение за структурата, която ще управлява процеса”, каза Полина Карастоянова. Тя допълни, че после ще бъде избрана дестинацията, като София обективно има най-голям шанс, Пловдив пък може да поеме съпътстващата програма като културна столица на Европа, но не трябва да се подценява и капацитетът на Бургас. „След това идва хорнограмата – ден по ден какво ще се прави, защото само по този начин можем да гарантираме професионалния бекграунд на успеха”, категорична бе Карастоянова.

