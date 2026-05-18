Провеждането на “Евровизия” в България през 2027 г. може да струва поне 30 милиона евро, смятат експерти. Въпреки това очакванията са ползите да бъдат значително по-големи и дългосрочни.

Само два дни след победата на DARA интересът към България вече рязко нараства. По данни на туристическия сектор за последните 24 часа са отчетени над 1 милион посещения в интернет търсачки, свързани с България като туристическа дестинация. Засилен е интересът към кратки екскурзии, транспортна свързаност и забележителности като Рилския манастир.

Саня Армутлиева: Целият свят говори за DARA

„В първите часове, след като се разбра, че DARA е победител и че България ще бъде домакин, започнаха резервациите за места за настаняване“, заяви Борис Павлов от Българската асоциация за туристически имоти и иновации. По думите му някои компании вече са запълнили почти всички апартаменти, които управляват за краткосрочно отдаване под наем.

От туристическия бранш очакват около 90 хил. души да посетят страната ни около дните на конкурса. Според експертите има реален риск от недостиг на свободни места за настаняване, особено след влизането в сила на нови европейски регулации за нерегистрираните имоти за краткосрочен наем. На този фон в социалните мрежи вече се появяват оферти за нощувки за хиляди евро, макар според експертите това да е спекула.

„Цените най-вероятно ще бъдат двойни, може и тройни за някои от дните, но това е нормално“, коментира Павлов. Според директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов големият шанс за България е, че все още не е сред най-посещаваните европейски дестинации. Очакванията са домакинството на „Евровизия“ да утвърди страната ни и като привлекателна дестинация за събитиен туризъм.