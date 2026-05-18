Исторически триумф за страната ни на „Евровизия". Втори ден светът говори за България. DARA покори най-големия песенен конкурс с песента „Бангаранга". Зрелищният спектакъл продължи повече от четири часа. DARA показа безапелационно надмощие и победи с резултат от 516 точки. Тя плени сърцата както на журито, така и на зрителите.

► Формулата DARA и „Бангаранга”

Формулата DARA и „Бангаранга” категорично е плод на всеотдайния труд на изпълнителката. До нея в конкурса „Евровизия” обаче застанаха специалисти от света на големия шоубизнес. В песента са участвали норвежка авторка, румънски продуцент и композитор, както и гръцки. Впечатляващата хореография е дело на шведския режисьор Фредерик Бенке, а до DARA на сцената застанаха и 4 танцьори. Продуцент - Илиас Кокотос.

„Тайната е DARA. Тя е суперзвезда. България я нямаше дълго време на сцената на „Евровизия”. Всички са „Бангаранга” сега. Песента звучи в България, Гърция и цяла Европа”, каза гръцкият композитор и съавтор на "Бангаранга" Димитрис Кондопулос.

► София с официална церемония по посрещане на DARA

Певицата се завърна в родината в неделя вечерта. Тя кацна на летище „Васил Левски", където беше посрещната с бурни овации. Посрещнаха я и министърът на културата Евтим Милошев, и кметът на столицата Васил Терзиев. Пожарни коли направиха "воден салют", а това обикновено се случва в изключително редки случаи, както беше при посрещането на волейболистите ни след второто място на световното първенство. Сега се случва само при откриване на нови авио дестинации.

Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс „Евровизия" се проведе във вторник от 18 часа на площад „Батенберг". „Пл. „Княз Александър I“ ще се превърне в празник за една победа, която накара цяла България да се гордее. Очакваме ви да посрещнем Дара заедно“, написа във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

От Столичната община обещаха музикално парти с DJ, настроение под открито небе и специална вечер, посветена на успеха на българската изпълнителка.

► "Бангаранга" еуфория

Денонощие по-късно еуфорията DARA и успехът „Бангаранга” все още владеят сърцата на мнозина. След като възпламени Виена, DARA отдаде нужното и на най-верните ѝ фенове - тези в България.

„Благодаря много за това, че бяхте до мен дори за най-дъждовните дни, дори в най-мрачните. И че сте тук, когато ми е слънчево и топло. Никога не съм спирала да Ви обичам”, каза тя на феновете си.

За DARA освен плод на дългогодишни усилия, победата е и дълго визуализирана мечта.



„Всеки ден съм си писала в журнала, че ще спечеля. Без да имам очаквания. Не съм се страхувала, че няма да спечеля. Знам, че всичко е възможно, стига човек да мечтае и да се труди. Радвам се, че събрах вота на журито и на публиката”, каза DARA.



И докато хората си припяват новия химн на европейската музикална сцена, човекът, извървял целия професионален път редом с DARA, вече се радва на международния отзвук.



„Колеги от Индия, от Канада, от САЩ, от територии извън Европа. Светът говори и той не просто говори, а той говори с възхита за DARA. В момента съм в режим на ококорените очи. Много бързо трябва да пренастроя начина, по който мисля за нейната кариера, защото ако в България върхът е да напълниш „Васил Левски” или голяма „Арена”, сега говорим за нещо различно”, заяви музикалният продуцент Саня Армутлиева.

Саня Армутлиева: Целият свят говори за DARA



В най-критичния момент за всички претенденти в конкурса - Саня Армутлиева си дава сметка колко близо е победата за екипа им.



„На финала не бях сигурна в победата. Имаше един много хубав момент - започва финалът, сядаме до норвежците и те се обърнаха и казаха: „Готови ли сте, тази вечер ще победите”. Отговорих: „Много ви благодаря за пожеланието”, а те: „Не е пожелание, вие ще преобърнете играта”, разказва Армутлиева.

Това, че DARA е голямата победителка показва и вълнението на публика от цял свят. Специалният пратеник на NOVA за „Евровизия” 2026 във Виена Запрян Запрянов видя еуфорията.

► През очите на колегите на DARA от родната сцена

Още при избора ѝ на националната селекция DARA получи голяма подкрепа от други български звезди. Имаше и негативни реакции, но нейният успех вече е факт. И днес много български музиканти признаха големия пробив на изпълнителката.

„Тя е суперсилата на България. Всички мислим, че DARA е нашата Дуа Липа. Ако не и нещо по-голямо, ще видим”, коментира участникът в „Евровизия” през 2017 г. Кристиан Костов.

Конкурент на DARA в националната селекция е Вениамин. Но и верен приятел. Той не сдържа емоциите си и сподели колко много се радва за нея.

Но освен подкрепа, Дара понесе и много негативна енергия. „Това го правят навсякъде. Големият артист винаги е съпътстван с такива неща. За тази професия се иска силен характер. Тя не е за слаби хора”, подчерта актьорът и музикант Александър Сано.

► Варна със специален поздрав към DARA

А училището по изкуства във Варна със специален поздрав към DARA. Камерният оркестър изсвири кавър версия на песента ни от „Евровизия”, а малките ученици скандираха „Бангаранга”. Именно от това училище в морската столица започва пътят на DARA към голямата сцена.

► Как DARA и нейната "Бангаранга" завладяха германската преса

След победата на DARA на „Евровизия” германският вестник "Билд" публикува 20 любопитни факта за България. Между тях изданието акцентира върху това, че България е държавата с най-старо име в Европа, а София е най-старият обитаван град в Европа.

Във Варна пък е открито най-старото златно съкровище в света, а кирилицата произхожда от страната ни. Сред акцентите са още киселото мляко, чушкопекът, художникът Кристо Явашев и създателят на компютъра Джон Атанасов.

А след като Виена и светът отвориха сърцата си за DARA, сега страната ни трябва да приеме цялата тази емоция като домакин през 2027.