Финансирането на културата е едно от най-смислените неща, които държавата може да прави, защото в свят на изчезващи граници и глобализъм, физиономията, самочувствието и гордостта идват основно от културата и тя е нещото, което остава непреходно и е отличителна черта на отделните държави, когато всичко друго се уеднаквява. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS като коментар какво следва след победата на DARA в „Евровизия".

Журналистът Бойко Станкушев допълни, че не трябва да се подценява този успех, защото това не е просто победа, а шанс. „Това предизвикателство трябва да даде ново самочувствие на цялата нация, че и в тази област можем да правим добри неща”, коментира Станкушев. По думите му организацията за Евровизия догодина трябва да се превърне в национална задача.

„Министър-председателят трябва да направи комисия, която да проучи последните 10 години как се е провеждал конкурсът „Евровизия", каква е била организацията, колко пари са похарчени и много важно – колко пари са били спечелени”, каза още журналистът.

Георги Харизанов каза, че няма съмнение, че властта, бизнесът и хората у нас ще се справят с домакинството на конкурса. „Въпрос е на много добра преценка какви средства трябва сега да бъдат инвестирани, за да може впоследствие икономиката да спечели максимално много”, категоричен бе политическият анализатор. Според него такъв мащабен проект изисква пряко участие на изпълнителната власт, защото в бюджета на националната телевизия няма предвидени такива средства за следващата година.

