Световноизвестната изпълнителка и носителка на „Златен глобус“ Лиса Джерард призна, че именно българската народна музика е променила живота ѝ и ѝ е дала увереност, че ще успее със своя уникален музикален стил. В ексклузивно интервю в "На фокус" тя разказа за детството си в семейство на ирландски имигранти в Австралия, за първите си срещи с музиката и за вдъхновението, което открива в българския фолклор.

Гласът на Лиса Джерард е познат по целия свят от филмови продукции като "Гладиатор". Макар днес да е една от най-разпознаваемите фигури във филмовата музика, тя призна, че никога не е мечтала за подобна кариера. Любовта ѝ към музиката се заражда още в детството, когато израства в квартал, населен с имигранти от различни държави. „Чувах арабска, турска, гръцка, италианска музика. Не разбирах езиците, но усещах емоцията“, сподели тя. По думите ѝ именно това я научило да възприема музиката не с разума, а със сърцето.

Изпълнителката си спомня, че в дома ѝ музиката е била ежедневие, особено в неделните дни. След църква цялото семейство се събирало, пеело и празнувало заедно. „Баща ми винаги ни насърчаваше. Това е типично ирландско – да караш децата си да вярват, че могат всичко“, разказа тя.

Големият пробив на Лиса Джерард идва с филмовата музика, макар първоначално да отказва предложение на Ханс Цимер за работа по "Гладиатор". По-късно приема поканата и създава едно от най-разпознаваемите музикални произведения в киното.

Тя разказа, че срещата с българската народна музика е била повратен момент в живота ѝ. „Когато я чух за първи път, бях напълно покорена. Това беше чиста, директна линия към сърцето. Нищо не я прекъсваше“, каза тя. Именно след този момент написва емблематичната композиция „Host of a Seraphim“, вдъхновена от българските гласове.

По думите ѝ българският фолклор притежава нещо „извънземно“ и недостижимо. Тя специално отличи Валя Балканска и българските народни певици, с които работи през годините. Днес продължава сътрудничеството си с български музиканти, сред които и композиторът Петър Дундаков.

Изпълнителката коментира и успеха на DARA на "Евровизия". Тя определи песента „Bangaranga“ като „красива, забавна и позитивна“ и призна, че усеща връзката между съвременната българска сцена и фолклорните корени на страната.

В края на разговора тя отправи специален поздрав към българските певици, с които е работила през годините, и призна, че България продължава да заема специално място в сърцето ѝ.

Редактор: Дарина Методиева