Певицата DARA, която спечели сърцата на зрители по цял свят и завоюва статуетката-микрофон, емблематична за „Евровизия“, е известна със своите изключително динамични и сложни хореографии, като за своите клипове и сценични изяви работи с едни от най-добрите професионални танцьори в България.

Продуцентският екип от „Вирджиния Рекърдс“ е плътно зад изпълнителката, като се грижи за нейното участие, промоция и сценична реализация на международния форум.

За историческото си представяне и победата на „Евровизия“ 2026 във Виена с хита „Бангаранга“, DARA заложи на различна концепция. На сцената тя излезе придружена от четирима мъже танцьори , съчетавайки модерен поп-денс с елементи, вдъхновени от българските кукерски традиции. Шоуто спечели престижната награда на конкурса за най-добро артистично изпълнение, а впоследствие и финала на състезанието.

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

За представянето на DARA с песента „Бангаранга“ в полуфинала и финала на Евровизия 2026 във Виена, екипът залага на мащабна международна концепция и изцяло обновен сценичен състав от танцьори.

Режисурата на сценичното представяне (staging) е поверена на шведския хореограф и режисьор Фредрик Ридман. Той е добре познат в „Евровизия“ средите с работата си по някои от най-запомнящите се и отличени изпълнения през последните години, включително сценични продукции, свързани с победители и фаворити в конкурса.

В ранния етап на българската селекция хореографията е разработена от Кевин Костов, но за финалната версия във Виена концепцията е изцяло преработена и адаптирана от Ридман, който изгражда нова визия за сцената.

На сцената с DARA застават четирима професионални танцьори, които влизат в ролята на нейните символични „демони“ - Икер Седерблом Ерера, Елинеа Сиамбалис, Лиса Хьогстрьом и Матео Кордова Помо.

Концепцията на спектакъла е изградена като вътрешен ритуал за освобождаване от страха, натиска и негативизма. Сцената е оформена като затворено пространство, в което DARA се изправя срещу своите „демони“.

В хореографията са вплетени и елементи, вдъхновени от българските кукерски традиции, като танцьорите се движат с маскирани лица и ритуални, хаотични движения, символизиращи пречистване и борба с тъмната енергия.

Кулминацията настъпва в края на изпълнението, когато чрез силен танцов финал DARA символично поема контрол над „демоните“ си, излиза от затвореното пространство и побеждава мрака - момент, който се превръща в един от най-въздействащите визуални акценти на цялото шоу. Въпреки че не е директна танцова стъпка, таймингът на пиротехниката на финала беше стикован перфектно с последното рязко движение от хореографията на певицата. Това създаде взривен визуален завършек, който буквално вдигна публиката на крака.

След победата дойде любовта: Моментът, в който съпругът на DARA я поздрави (СНИМКИ)

Основната разлика в хореографията на DARA между полуфинала и финала на Евровизия 2026 се състои в прецизността на синхрона, динамиката на камерите и по-експресивната актьорска игра на певицата и нейния екип. Самата структурна хореография на Фредрик Ридман остана същата, но изпълнението на финала беше надградено технологично и емоционално, което донесе и победата на България.

Костюмът на DARA е ключов визуален елемент от сценичното ѝ представяне на Евровизия 2026 и е замислен като модерен бунт, който отразява вътрешната ѝ трансформация - от уязвимост към пълен сценичен контрол и победа.

Костюмът на DARA: Модерен бунт в розово и черно

Облеклото е изградено около силен визуален контраст между ярко неоново розово (фуксия) и дълбоко черно. В основата му стои къс розов топ и дълги розови ръкавици до лактите, комбинирани с черна пола, масивен черен колан и високи черни ботуши над коляното.

В кулминацията на изпълнението визията се допълва от обемна текстилна структура от розова и черна „козина“, която представлява съвременна и стилизирана препратка към кукерските костюми, но пречупена през модерен, сценичен дизайн.

Костюмите на танцьорите: Стилизираните „демони“

Четиримата танцьори - Икер Седерблом Ерера, Елинеа Сиамбалис, Лиса Хьогстрьом и Матео Кордова Помо - влизат в ролята на символичните „кошмари“ и вътрешни демони на певицата. Това е ясно подчертано чрез техните сценични костюми.

Облеклата им включват стилизирани животински елементи, вдъхновени от кукерската традиция, в която маските и ритуалните форми се използват за прогонване на злото. Вместо буквална етнографска реконструкция, костюмите са абстрактни - с намеци за рога, текстури и силуети, които създават усещане за митични същества.

Техните визии са изцяло тъмни, прилепнали и деконструирани, създадени така, че да позволяват максимална свобода на движение при интензивната хореография и финалния брейк.

Лицата им са частично скрити зад артистични маски, вдъхновени от фестивала „Сурва“, което засилва усещането, че на сцената се разиграва ритуална битка, а не просто танцово изпълнение.

Дизайнерът Виктор Гарбешков споделя, че основната цел на визията е да представи българските традиции през съвременен моден език. Идеята е фолклорните мотиви да бъдат трансформирани в висша мода, съчетавайки автентичност, символика и силно международно сценично присъствие.

ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова