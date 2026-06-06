Трети човек е починал след катастрофата, която се случи в петък вечерта на улица "Челопешко шосе", научи NOVA. При настъпилия инцидент има и много ранени. Двама от починалите са от чуждестранен произход, научи още NOVA.

Виктор Чаушев, зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност” в Столична община, посочи, че по данни на „Пътна полиция” загиналият е от една от колите.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата. Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Двамата шофьори на колите са организирали незаконна автогонка

Чаушев заяви, че подобни инциденти се дължат на липсата на превенция и контрол. За район Кремиковци отговоря един патрул, допълни той и затова призова да се осигурят повече коли.

Какво е състоянието на пострадалите

Припомняме, че при инцидента пострадаха дете на 7-годишна възраст и две момчета на 15 години. Те са с леки наранявания. Няколко от ранените обаче са в тежко състояние.

⇒ От болница "Пирогов" съобщиха, че общо четирима, пострадали в катастрофата, са потърсили помощ в болницата. 7-годишно дете е прегледано, изследвано и изписано от здравното заведение. Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение.

⇒ Продължава лечението и на тримата настанени във Военномедицинската академия. Двама са в реанимация, един е в клиниката по гръдна хирургия.

⇒ Трима от пострадалите, приети в болница ИСУЛ, са изписани. Сред тях е и шофьорът на автобуса.

⇒ Един от пострадалите е пренасочен към болница "Света Екатерина", научи NOVA.

⇒ Двама са в тежко състояние в "Света Анна", също научи NOVA.