След емоционалната и вълнуваща вечер, в която DARA донесе голямата победа на България в конкурса Евровизия с песента "Бангаранга", дойде и времето да го сподели с най-близкия си човек.

В мига, в който светлините на сцената угаснаха и името на победителя отекна като пулс в залата, DARA сякаш спира да диша за секунда - а после светът се разтвори в една единствена точка - съпругът ѝ д-р Ервин Иванов. Тя се хвърли в прегръдките му с трепет, в който се събират години труд, съмнения и безсънни нощи.

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026

Сълзите ѝ не бяха просто радост, а освобождение, доказателство, че любовта и вярата им са издържали на всичко. Защото всяка победа има смисъл, когато има с кого да я споделиш.

Двамата се сгодяват на 14 февруари 2024 г. по време на пътуване до Тайланд и се женят през юни 2025 г.

