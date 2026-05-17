Победата на DARA на “Евровизия” с песента „Bangaranga“ предизвика истинска еуфория сред българските изпълнители, свързани с конкурса през годините. Бивши представители на България отправиха емоционални послания към певицата в социалните мрежи.

Сред първите, които реагираха, бе Кристиян Костов, който донесе най-доброто класиране на България до този момент - второ място през 2017 година с песента „Beautiful Mess“. Изпълнителят пя на сцената на конкурса във Виена по специална покана на организаторите и съпроводи DARA, с която са близки приятели още от участието им в X Factor. Той написа:

„Снощи моята любима DARA накара цялата ни страна да се гордее и съм толкова щастлив, че именно ти подари на България този прекрасен празник на любовта и музиката! Винаги съм вярвал в теб и наистина не мога да бъда по-щастлив за някой друг. Нашата обща мечта най-накрая се сбъдна! Безупречно представяне по време на всяко участие, репетиция и шоу, без значение дали пред теб има 100 души или 100 милиона!”

Поздрав отправи и Поли Генова, която два пъти представи България на „Евровизия“ - през 2011 и 2016 година, като през 2016-а завърши на престижното четвърто място с „If Love Was A Crime“.

„Толкова се гордея с теб. “Евровизия”, добре дошли в България!”, написа тя в пост във Facebook.

Емоционален коментар публикува и Красимир Аврамов, представител на България през 2009 година с песента „Illusion“:

„Победата на Дара и България с „Бангаранга“ на Евровизия не е просто поредният триумф на една добра песен. Това е културен трус. Това е моментът, в който новото поколение заяви себе си по най-шумния, дързък и категоричен начин.

Тази песен не е създадена, за да се хареса на всички. Тя е създадена, за да събужда. Тя е гласът на новото поколение бунтари - тези, които отказват да живеят в рамки, които не се страхуват от хаоса и които превръщат своя гняв и своята енергия в изкуство.

„Бангаранга“ на Дара е химн на непримиримите. Тя носи в себе си ритъма на промяната – див, неконтролируем и свободен.... Тази победа на България доказва едно: времето на загладените, сигурни и предвидими формули изтече. Бъдещето принадлежи на смелите. А Дара и „Бангаранга“ са просто началото.“

Мариана Попова, която представи България през 2006 година с песента „Let Me Cry“, също не скри емоцията си: „Божееееее! Дара спечели! Аз съм щастлива.“

Поздравления отправи и Софи Маринова, представила България през 2012 година с „Love Unlimited“:

„Днес цяла Европа говори за България. DARA не просто спечели - тя показа как изглеждат талантът, трудът и българският дух на голямата сцена. С глас, присъствие и огромно сърце тя накара всички да почувстват силата на българския талант. Гордост за България! Гордост за всички нас!“.

Deep Zone Project, които участваха на конкурса през 2008 година с „DJ, Take Me Away“, публикуваха кратко, но силно послание: „Светлината победи мрака“.

Сред реакциите бе и тази на Орлин Павлов, част от групата „Каффе“, представила България на „Евровизия“ през 2005 година с песента „Lorraine“:

„Събуждам се тази сутрин и мисля, че сънувам. България е номер 1! DARA е номер едно! Мечтана победа от години, толкова негативизъм към хората на изкуството, толкова е трудно да се бориш с музика, но нещата си дойдоха на мястото. Това е уникален пример в точния момент. Предстои забавление.“

Той засегна и темата за липсата на достатъчна институционална подкрепа към българското изкуство, като подчерта, че успехът на DARA е доказателство колко далеч може да стигне българската музика въпреки трудностите.

